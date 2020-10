GF Vip, Francesco Oppini ha un crollo emotivo: “Mai una tregua”

Francesco Oppini ha un forte crollo nella Casa del Grande Fratello VIP e piange disperatamente mentre si difende dalle accuse.

Francesco Oppini, tra i più chiacchierati concorrenti del Grande Fratello VIP 2020, era già stato al centro di forti polemiche e discussioni per la querelle con Tommaso Zorzi: prima il litigio furioso, poi il bacio, insomma il gossip sui due sembrava non fermarsi mai.

Il figlio di Alba Parietti sembra provato dalla situazione all’interno della Casa e si lascia andare ad un momento di forte sconforto.

Oppini piange disperato: “mai una tregua”

Non è ancora finita la discussione con Zorzi, che Oppini deve di nuovo difendersi dalle accuse di essere un abile giocatore e manipolatore all’interno della Casa: il gieffino è infatti stato accusato da moltissimi, anche vicini a lui, di essere poco sincero e di mettere in atto delle strategia per scombinare gli equilibri.

Prima fra tutti la modella brasiliana Dayane Mello che lo ha definito uno stratega, pensiero a cui alla fine hanno aderito molti altri inquilini, tra cui Rosalinda e, soprattutto, Tommaso Zorzi, che è stato probabilmente il colpo di grazia per l’equilibrio mentale di Francesco. Le parole del suo vecchio amico sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso definitivamente: “Ti ho visto sotto un’ottica più stratega. Sei stato un punto di riferimento maschile qui dentro per me e in questi ultimi giorni mi è mancato” ha infatti dichiarato l’influencer, ferendo Francesco.

Oppini si è così abbandonato ad un momento di sconforto, delusione e stress per la pressione che in questo momento lo sta schiacciando all’interno del programma di Alfonso Signorini. Piangendo disperatamente ha ammesso che “non c’è mai tregua qui dentro. Qui uno deve essere solo costruito, non può essere solo così com’è“.