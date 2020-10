Emergenza Covid in Europa: la Francia torna in lockdown, chiude anche la Germania.

Peggiora l’emergenza Covid-19 in Europa, con un forte aumento dei contagi in rutti i Paesi del Continente. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato un allarmante aumento del 40% delle vittime di Covid-19 in Europa rispetto alla settimana precedente.

La portavoce dell’Oms, Margaret Harris, ha detto alla BBC che “la preoccupazione è che le terapie intensive si stanno riempiendo con persone molto malate e in tutta la regione europea vediamo un allarmante aumento di casi e vittime”. L’Oms ha puntato il dito contro le indicazioni poco chiare ai cittadini da parte dei governi sull’autoisolamento.

Una delle situazioni più drammatiche è in Francia, il Paese primo in Europa per elevato numero di contagi. Il coprifuoco entrato in vigore il 17 ottobre sembra non aver dato i risultati sperati visto l’impressionante incremento dei casi di cornavirus che hanno superato i 50mila in un giorno soltanto e che potrebbero essere in realtà molti di più. Gli esperti del Comitato tecnico scientifico francese stimano 100mila contagi al giorno.

Il governo ha così deciso di correre ai ripari e dopo aver esteso il coprifuoco sul territorio nazionale, sembra intenzionato a tornare al lockdown. Così è stato anticipato ieri sera dai media francesi.

Emergenza Covid: torna il lockdown in Francia

La Francia torna al lockdown. Il coprifuoco dei giorni scorsi non è riuscito a contenere i contagi, che hanno continuano a crescere in modo impressionante. Il governo ha così deciso di ripristinare il confinamento, come hanno anticipato ieri sera i media francesi. Il nuovo lockdown nazionale, stando alle anticipazioni di BFM-TV, dovrebbe durare un mese ed entrare in vigore alla mezzanotte di giovedì 29 ottobre. L’annuncio sarà dato questa sera alle 20.00 in diretta tv dal presidente Emmanuel Macron. Così come due settimane fa aveva annunciato il coprifuoco nelle maggiori città della Francia (l’annuncio sarà trasmesso in diretta tv da Rainews24).

Come anticipato dai media francesi, il nuovo lockdown in Francia dovrebbe essere tuttavia meno rigido di quello della scorsa primavera. Tra le eccezioni c’è il mantenimento dell’apertura di scuole materne ed elementari. Mentre le superiori e l’università saranno chiuse.

Con le nuove chiusure, il governo vuole evitare le partenze dei francesi per il weekend di Ognissanti. Mentre è prevista “una tolleranza per il rientro dalle vacanze”.

Covid, anche la Germania il lockdown

Nel frattempo, le notizie dell’ultima ora segnalano anche un probabile lockdown in Germania. Il Paese, nonostante l’efficiente gestione della pandemia, che ha permesso un tracciamento capillare dei contagi, sta attraversando grosse difficoltà. Anche in Germania, infatti, i contagi sono in rapido aumento con oltre 13mila casi quotidiani registrati negli ultimi giorno.

In questo caso, tuttavia, il lockdown sarà più “leggero“. Dovrebbe entrare in vigore il 4 novembre su tutto il territorio nazionale e avrà la durata di un mese. Il lockdown tedesco, come anticipato dalla stampa, prevede la chiusura di bar, ristoranti, centri sportivi, teatri e cinema. Saranno vietati gli assembramenti e le manifestazioni pubbliche. Mentre scuole e asili resteranno aperti. La cancelliera Angela Merkel discuterà queste misure oggi con i governatori dei Land.

