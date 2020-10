Coronavirus: quasi 25mila nuovi contagi in Italia, 205 morti

Allerta Coronavirus: anche oggi record di positivi nel nostro Paese, quasi 25mila nuovi contagi in Italia, 205 morti e 200mila tamponi.

Record di contagi da Coronavirus oggi in Italia: si registrano 24.991 nuovi contagi su quasi 200.000 tamponi, anche questo un record, con 205 morti che sono il dato più alto registrato da metà maggio. Il dato odierno arriva poco dopo le parole di Giuseppe Conte nell’Aula di Montecitorio, in cui ha scongiurato al momento l’ipotesi di un nuovo lockdown.

Il premier ha ricordato che l’ultimo DPCM andrebbe proprio in questa direzione, ovvero da un lato sarebbe finalizzato “a preservare la tenuta del sistema sanitario nazionale e dall’altro a scongiurare un lockdown generalizzato che danneggerebbe ancor di più l’economia del Paese”.

25mila nuovi contagi da Coronavirus in Italia: ecco dove

I ricoveri in terapia intensiva continuano a crescere e sono oggi 1.536 ovvero 125 in più rispetto a 24 ore prima. Il dato più pesante resta quello della Regione Lombardia, che conta oggi un terzo dei casi di nuovi positivi riscontrati: 7.558 nuovi contagi, 47 morti e 292 in terapia intensiva su oltre 40mila tamponi effettuati in Regione. 300 positivi in meno in Campania, che cedono il secondo posto per numero di nuovi positivi al Piemonte: 2.427 nuovi contagi nella Regione del Sud, 2.827 nuovi contagi in quella del Nord Ovest.

Sale sopra quota 2mila contagi il Veneto: sono infatti 2.143 contro i 1.526 risultati ieri. A quattro cifre anche Emilia-Romagna, con 1.212 casi in 24 ore, Lazio che anche oggi sfiora i 2mila casi, esattamente 1.963 nuovi positivi, quindi la Toscana con 1.708 nuovi positivi. Rappresenta un caso a sé il Molise, con appena 20 positivi nella piccola regione del Centro Sud. Quasi 25mila i tamponi in più oggi: hanno raggiunto la cifra record di 198.952 e sfiorano quindi i 200mila.