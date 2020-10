Coronavirus, positivo Rocco Siffredi con tutta la sua famiglia

Ancora un caso di positività al Covid-19: il noto attore porno, Rocco Siffredi, insieme alla sua famiglia è risultato positivo

Ancora il re del porno dovrà fare i conti con il Coronavirus. Il noto attore, Rocco Siffredi, è risultato positivo al Covid-19 insieme alla sua famiglia. Attualmente vive a Budapest in Ungheria, ma si trovava a Roma appena una settimana fa per scrivere la sceneggiatura della serie sulla sua vita. Come svelato dal portale Dagospia anche i suoi familiari sono risultati contagiati così come la donna di servizio e l’autista.

Coronavirus, non c’è ancora l’ufficialità sulla positività di Rocco Siffredi

Non sarebbero ancora arrivate comunicazioni ufficiali da parte del noto attore porno italiano. Da ormai tantissimi anni lo stesso Rocco vive a Budapest, città natia della moglie Rosa che ha sposato nel 1993: lì gestisce una casa di produzione e gestisce un ristorante. Una situazione spiacevole con il contagio avvenuto all’interno del suo nucleo familiare come svelato in anteprima da Dagospia. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la conferma ufficiale da parte del diretto interessato. L’emergenza Coronavirus continua ad espandersi a macchia d’olio in tutto il mondo con la possibilità di arrivare anche all’immunità di gregge, come rivelato nelle ultime ore dalla virologa Ilaria Capua. Una situazione da monitorare sempre con estrema cura, ma ora c’è bisogno di invertire costantemente il trend.