Ancora un caso durante Ballando con le Stelle con Marco De Angelis che ha avuto febbre alta da sabato sera: la verità di Vittoria Schisano

Ancora problemi per quanto riguarda Ballando con le Stelle. Dopo i problemi per Elisa Isoardi, ecco la possibile intossicazione alimentare di Marco De Angelis. Così è arrivato l’annuncio su Instagram da parte di Vittoria Schisano: il ballerino romano sta davvero male da diversi giorni. Al tampone è risultato negativo, quindi non riguarda un caso di positività al Coronavirus. I due non hanno potuto provare in questi giorni e così la loro partecipazione alla trasmissione è a rischio. Nella scorsa puntata la coppia è andata allo spareggio con Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann con la sfida pronta ad essere disputata sabato 31 ottobre. Vittoria vorrebbe anche ballare da sola, ma nelle prossime ore potrebbe arrivare una comunicazione ufficiale da parte del programma di Raiuno.

Ballando con le Stelle, la versione di Vittoria Schisano

La stessa Vittoria si è confessata durante una diretta Instagram insieme all’amico Giovanni Ciacci: “Sabato sera dopo la puntata Marco ha avuto forte febbre: tutti eravamo molto spaventati. Fino ad oggi l’ha avuta. Stamattina aveva la febbre a 39, non riusciva a parlare. Sono stati giorni tristi, faticosi e carichi di ansia”. Poi la stessa concorrente ha svelato: “Poi l’ansia è andata un po’ via perché siamo risultati tutti negativi al tampone. Avrebbe avuto un’intossicazione alimentare davvero grave. Non riesce a parlare, ha la febbre alta. Sono molto preoccupata e molto dispiaciuta”. L’attrice, infine, ha rivelato: “Non mi ritiro, al massimo vado lì e faccio brutta figura. Non ballerò con altri ballerini perché per me non esistono altri”.