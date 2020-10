Anticipazioni di mercoledì 28 ottobre di Una vita: tutte le news

By

Ecco le anticipazioni di mercoledì 28 ottobre. Cosa succedere ai personaggi di una vita? Vediamo tutte le news.

In Una Vita gli intrighi continuano. Genoveva e Ursula si alleano di nuovo: la Dicenta aiuterà la Salmeron a riconquistare Felipe e a sbarazzarsi di Marcia. Il loro piano si complica quando la domestica e amante dell’avvocato non cede ai ricatti. Nonostante il ritorno a galla del passato di Marcia, quest’ultima sembra non esserne minimamente toccata.

La domestica si era attirata le ire e l’odio di Genoveva perché è l’unico ostacolo tra lei e l’Alvarez-Hermoso. Nonostante essere stata sedotta e abbandonata, la donna è ancora follemente innamorata di Felipe e vuole riconquistarlo ad ogni costo. Con l’aiuto di Ursula continua a portare avanti il suo astuto piano che non sembra però funzionare.

Continuano le anticipazioni: Marcia cederà ai ricatti?

Marcia è più che mai decisa a non abbandonare Acacias nonostante la paura che il suo passato possa effettivamente tornare a galla. Terribilmente provata dalla fermezza della sua rivale e in preda alla rabbia, Genoveva fa una scenata di gelosia mentre si trova in casa del suo amato. A causa del suo sfogo, i vicini scoprono la relazione tra la domestica e Felipe. A questo punto Marcia confessa a Felipe di essere riuscita a scappare dal Brasile solo dopo che Ursula aveva pagato il suo padrone.

L’uomo prende subito le difese della donna e si mostra molto provato. Finalmente Felipe capisce cosa lega Marcia a Ursula ed è deciso ad aiutare la giovane per liberarla da questo peso. L’uomo non perde tempo e affronta la Dicenta: le impone di smetterla con le minacce e di stare lontana da Marcia. Ora la ragazza dovrà essere trattata come una signora. A questo punto tutti si chiedono se Ursula si metterà da parte o tramerà una vendetta.

