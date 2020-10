Anticipazioni di mercoledì 28 ottobre Il Segreto: tutte le news

Ecco le anticipazioni di mercoledì 28 ottobre de Il Segreto. Cosa succederà agli abitanti di Puente Viejo?

A Punete Viejo il sindaco tagli i fondi comunali per la chiesa. Don Filiberto capeggia una protesta in piazza: non tarda ad arrivare uno scontro molto acceso. Il primo cittadino riesce ad avere la meglio e il don se ne va a testa bassa. Mentre quest’ultimo sta tornando a casa viene aggredito da un gruppo di uomini e le accuse ricadono prontamente su Mauricio.

I drammi non finiscono qui perché lo sterzo dell’auto di Isabel viene manomesso. La donna pensa subito che il mandante sia donna Francisca. Marta e Adolfo sono stati sorpresi da Don Ignacio mentre si baciavano. C’è anche un altro colpo di scena: Tiburcio rientra in città, ma sembra non ricordare il suo passato.

Altre anticipazioni: la marchesa Isabel de Los Visos è morta?

Quello che sconvolgerà maggiormente le vite di tutti a Puente Viejo sarà l’apparente morte di Isabel. Sarebbe stata assassinata in circostanze misteriose mentre si trovata nel suo ufficio a La Habana. In tutto ciò, qualcosa non torna: il capitan Huertas non potrà vedere il corpo della donna perché un giudice ne dispone il ritiro immediato. Sarà sempre il capitano a notare che la Montenegro non sembra essere toccata dalla morte dell’amica.

La sua posizione si aggraverà quando non parteciperà ai funerali della marchesa. Huertas è così convinto della colpevolezza di Francisca Montenegro che ne parlerà anche con il sindaco Godoy. Quest’ultimo rincarerà la dose perché a conoscenza del fatto che le due avessero avuto un litigio qualche giorno prima. Francisca avrebbe puntato una pistola contro Isabel perché la considerava responsabile degli incendi nei suoi possedimenti. Le sorprese non finiscono qui perché spunta un altro nome: Eulalia Castro. Il mistero si infittisce.

