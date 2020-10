Alessandro Barbero, chi è il famoso storico: età, foto, carriera

Alessandro Barbero è il più famoso storico italiano, che ha conquistato il mondo della televisione e del web facendo appassionare anche i giovani alla storia.

Alessandro Barbero è nato a Torino il 30 aprile 1959, dove si è diplomato e poi laureato in Lettere nel 1981, eseguendo un master di perfezionamento alla Scuola Normale di Pisa. Il suo amore per la storia medievale ha caratterizzato il suo percorso di studi sin dagli albori.

Nel 1994 Alessandro Barbero è professore associato quando sceglie di intraprendere la carriera di scrittore, pubblicando il “Dizionario del Medioevo“, insieme alla collega Chiara Frugoni. Due anni dopo, invece, vince il Premio Strega con il libro “Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, gentiluomo” e incuriosisce gli autori televisivi, che lo contattano per collaborare alla rubrica usi e costumi storici nella trasmissione televisiva della Rai “Superquark“. In seguito l’accademico continua a scrivere saggi storici importanti che verranno tradotti in più lingue, come “Lepanto. La battaglia dei tre imperi” e nel 2012 pubblica “Dietro le quinte della Storia” in collaborazione con Piero Angela.

Alessandro Barbero, la carriera dello storico famoso in tv

Nello stesso anno, il 2012, gli viene consegnato il Premio Le Goff, conferito ogni anno durante la Festa della Storia alle figure che si sono distinte nella diffusione e nella didattica della storia. Dal 2013 debutta sul canale Rai Storia, introducendo i documentari storici della trasmissione “a.C.d.C.” e fa parte fino al 2017 del comitato scientifico delle trasmissioni “Il tempo e la storia” e “Passato e presente” di Raitre.

Grazie alla sua ironia e capacità di rendere la storia medievale coinvolgente per i giovani, Alessandro Barbero ha conquistato il grande pubblico. Nel 2016 ha pubblicato il saggio “Costantino il vincitore“, proponendo un’indagine sulle fonti e sulla figura del grande Imperatore. Inoltre, ha collaborato anche con diversi titoli importanti della carta stampata, come la rivista “Medioevo“, il quotidiano “La Stampa“, “Tuttolibri” e l’inserto domenicale del quotidiano “Sole 24 ORE“. Grazie alle sue collaborazioni ha vinto nel 2018 il Premio Alassio per l’informazione culturale.