Vittoria Belvedere, chi è il marito Vasco Valerio: la loro storia

Vittoria Belvedere e Vasco Valerio sono sposati da anni. Scopriamo insieme la storia del loro grande amore.

Vasco Valerio è un famoso organizzatore di eventi e la sua fama si basa in buona parte sull’essere sposato con la Belvedere. L’uomo nasce a Verona, nel 1964 da una famiglia con origini aristocratiche. Il cinema è da sempre la sua grande passione e grazie al padre può dedicarsi a questo interesse già in giovane età. Il padre di Vasco Valerio gestiva diverse sale cinematografiche e ben presto il figlio seguire le orme del genitore prendendo il suo posto nella gestione delle sale.

Entra da subito a far parte del mondo dello spettacolo e dell’organizzazione di eventi. Nel 1999 si sposa con Vittoria Belvedere: i due sono molto innamorati e dalla loro relazione nasceranno tre figli: Lorenzo (2000), Emma (2004) e Nicolò (2010). I due sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo, ma hanno anche attraversato dei momenti in acque tempestose.

Vittoria Belvedere: cos’ha fatto vacillare lei e Vasco Valerio

La coppia ha vissuto un forte momento di crisi dopo la prima gravida della Belvedere. L’attrice ha sofferto di una dolorosa crisi post partum e come conseguenza il marito ha sviluppato un forte attaccamento al primogenito Lorenzo. Sembra essersi rotto qualcosa nell’equilibrio della coppia. E’ stato proprio durante questo periodo di forte crisi che i due compiono un viaggio in Marocco per cercare di ritrovare la serenità.

Fortunatamente, dopo la fuga romantica, Vasco Valerio e Vittoria Belvedere sono riusciti a ridare nuova verve al loro rapporto. In diverse interviste la donna non mancherà di ricordare quanto sia stato importante il soggiorno in Marocco per ritrovare l’amore. Ad oggi, vediamo alcuni scorci della loro vita privata sui social. I due abitano a Roma con i figli, ma non si sbilanciano mai nel rivelare troppe informazioni personali e rimangono abbastanza riservati sulle indiscrezioni.

