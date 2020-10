Vittoria Belvedere, chi è l’attrice: età, vita privata, carriera

Scopriamo la vita movimentata dell’attrice Vittoria Belvedere tra serie tv, film e sfilate di moda. Ecco tutto di lei.

La Belvedere nasce a Vibo Valentia nel 1972. La sua carriera inizia in giovanissima età: a soli tredici anni inizia a fare la modella. Continuerà a sfilare in passerella fino ai diciotto anni. Sarà proprio in questo periodo che farà la conoscenza di una persona che la porterà sul piccolo schermo. Mentre si trovava sul set di un servizio fotografico, incontra casualmente l’agente Paolo Petri che la inizia al mondo del grande e del piccolo schermo.

Dal 1992 cominciano le sue apparizioni in varie miniserie tv come Piazza di Spagna, Delitti privati e Il ritorno di Sandokan. Sempre nello stesso anno esordisce nel mondo del cinema con In camera Mia. Da quel momento reciterà in diversi film e si guadagnerà anche il ruolo da protagonista in Graffiante Desiderio.

Vittoria Belvedere, il successo tra teatro e serie tv

Le fiction che l’hanno vista come protagonista sono state davvero numerose e la lista è molto lunga. Tra i più recenti troviamo Enrico Mattei – l’uomo che guardava al futuro, Crimini 2: cane nero e Un caso di coscienza 5. L’attrice ha alle spalle una brillante carriera che mostra la sua versatilità e dinamicità. La sua passione per la recitazione la porterà anche sui palchi dei teatri. Dal 2007 ha infatti partecipato a molte rappresentazioni come My Fair Lady, Tutti insieme appassionatamente e Figlie di Eva. Nel 2002 ha anche presentato il Festival di Sanremo affiancata da Pippo Baudo e Manuela Arcuri. Negli anni la Belvedere ha poi partecipato come concorrente in alcuni programmi molto amati dagli italiani. Nel 2011 l’abbiamo vista danzare a Ballando con le Stelle dove è riuscita a strappare il terzo posto. Nel 2016 ha partecipato a Tale e quale Show su Rai 1.

Della sua vita privata condivide molti momenti sui social. Sappiamo che è sposata dal 1999 con Vasco Valerio con cui ha tre figli: Lorenzo, Emma e Nicolò. La coppia è molto solida e ha ritrovato la serenità dopo un periodo di crisi. La vita della Belvedere ha anche delle ombre a causa delle sue condizioni di salute. L’attrice soffre del Morbo di Basedow: una condizione di ipertiroidismo. L’attrice non si è arresa neanche dopo lo scoppio della tiroide mentre si trovata su un set. Oggi vive serenamente, ma dopo un’operazione d’urgenza deve sostituire il regolare funzionamento della tiroide con dei medicinali.

