Accusa un piccolo malore legato ai dolori per una colica renale Paolo Fox, paura per l’astrologo: “Salvato dal pronto soccorso”.

Ha accusato un malore nelle scorse ore l’astrologo più noto della televisione italiana, Paolo Fox: nulla che possa ritenersi tale da mettere a repentaglio la sua vita. Infatti sembra che sia stato colto da una colica renale. L’annuncio del suo malore lo ha dato ieri in diretta a I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli.

Romano classe 1961, l’astrologo in questo 2020 è stato spesso oggetto di critiche e facile ironia per una previsione azzardata e sbagliata. Adesso questa piccola ‘disavventura’ che però in un periodo di emergenza Coronavirus ha creato un po’ di disagi. Da parte sua, Magalli ha osservato in trasmissione quanto fastidiose siano le coliche renali, augurando al proprio collaboratore una pronta guarigione.

Come sta Paolo Fox, dopo la paura di ieri

A quanto pare, adesso l’astrologo sta già molto meglio, ma deve rimanere presumibilmente un po’ a riposo, quindi ha telefonato in diretta per fare dei ringraziamenti. Infatti ha tenuto a precisare: “Mi sono addirittura avventurato in Trentino, dove sono stato salvato dal pronto soccorso”. L’astrologo non ha chiarito se si sia dovuto spostare d’urgenza in Trentino o se fosse lì per il weekend quando è stato colto dal malore.

In ogni caso, ha voluto davvero ringraziare il pronto soccorso per come si è mobilitato, garantendo in maniera efficace e tempestiva le cure. Sottolinea Paolo Fox: “Fammi dire una cosa, perché i pronto soccorso in questo periodo sono indaffarati per la questione del Covid, ma io ho trovato non solo una grande preparazione ma comprensione e calore umano”. A fine telefonata, arrivano anche i ringraziamenti personali e diretti: “Queste persone vanno ogni tanto nominate: voglio ringraziare Alessandro Iannetti che mi ha salvato”.