Oggi in tv – Beautiful, anticipazioni e curiosità del 27 ottobre

Ancora un appuntamento da non perdere oggi, martedì 27 ottobre 2020, con una nuova puntata di Beautiful in onda su Canale 5: le anticipazioni

Da non perdere oggi, martedì 27 ottobre, l’appuntamento con una nuova puntata di Beautiful in onda subito dopo il Tg5 su Canale5. Così Thomas, dopo la caduta dagli scogli, viene subito trasportato d’urgenza in ospedale: i dottori subito svelano a Ridge, Brooke e Hope che il ragazzo è davvero molto grave. Ridge è sconvolto con i Forrester che hanno visto la scena in diretta con Brooke che ha lanciato suo figlio giù dalla scogliera. Il ragazzo è in serio pericolo di vita andando in coma e sembra non volersi risvegliare. Ridge oscilla dalla preoccupazione per la salute del figlio alla rabbia nei confronti di Brooke. La donna ha sempre accusato Thomas di essere instabile e violento. Possibile che sua moglie volesse liberarsi di Thomas a tal punto da compiere un gesto così grave?

Oggi in tv – Beautiful, le novità di oggi

Questa tragica notizia per quanto riguarda la caduta rovinosa di Thomas non è stata ancora appresa da Wyatt e Bill: al momento alla Spencer Publication si sta discutendo per quanto avvenuto sullo scambio delle culle. Così Thomas si merita una lezione per aver fatto soffrire la sua famiglia, ma nessuno sa niente. Infine, Wyatt è in difetto per non aver capito prima cosa nascondesse Flo. Anche Justin si unisce a loro con Bill che lo ringrazia. Ancora un appuntamento da non perdere su Canale5.