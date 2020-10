Le Iene Show, Alessia Marcuzzi positiva al Covid, non sarà in trasmissione

Con un post instagram, la presentatrice Alessia Marcuzzi ha annunciato che questa sera non sarà presente alla puntata de “Le Iene Show”.

Questa sera sarebbe dovuto andare in onda la nuova puntata de “Le Iene Show” condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, su Italia 1. Tuttavia con un post su instagram la conduttrice ha rivelato che stasera non sarà presente negli studi delle Iene e ha spiegato il perché.

La Marcuzzi positiva al tampone pungidito

Nel lungo post su instagram, Alessia Marcuzzi ha chiarito la situazione ai fan e al pubblico, per non farli preoccupare quando non l’avrebbero vista in televisione nella nuova puntata della Iene. La showgirl ha infatti spiegato che, una volta arrivata negli studi televisivi di Cologno Monzese, si è sottoposta al test pungidito che ha dato esito positivo.

Ha quindi effettuato anche un test antigeno con il tampone che è fortunatamente risultato negativo, ma per prassi aziendale è stata costretta ad abbandonare gli studi, mentre aspetta il test molecolare. “Lo so che sembra tutto molto complicato. Anche a me. E mi dispiace non poter far parte della squadra stasera e non potervi salutare in diretta con Nicola e la Gialappas come ogni martedi’. Vi mando un bacio.” con queste parole Alessia Marcuzzi ha terminato il post per rassicurare i fan.

