Incidente mortale in autostrada, attraversa la carreggiata e viene travolto

E’ avvenuto l’ennesimo incidente mortale in autostrada, una persona è stata travolta da un tir mentre attraversava la carreggiata.

Intorno alle 8:40 circa della giornata odierna di martedì 27 ottobre, al chilometro 26 dell’autostrada A11, tra Pistoia e Prato Ovest, in direzione Firenze, è avvenuto un incidente mortale.

L’incidente mortale sulla A11 è avvenuto intorno alle ore 8:40 e la vittima è un uomo di 51 anni. Le dinamiche sono ancora in corso di accertamento. Da una prima ricostruzione, informa in una nota di Autostrade, sembrerebbe che l’autista dell’autovettura, dopo aver parcheggiato l’auto sulla corsia d’emergenza, avrebbe tentato di attraversare la carreggiata. Il risultato è stato catastrofico e l’uomo è stato investito da un mezzo pesante che sopraggiungeva e nonostante l’intervento celere dei soccorsi, non c’è stato niente da fare, se non dichiarare il decesso.

Incidente sulla A11, le dinamiche

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale ed il personale della direzione di tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. La Polizia stradale ha proceduto ad interrogare l’autista del mezzo pesante che ha travolto l’uomo.

L’autostrada è rimasta bloccata per più di un’ora per effettuare i rilevamenti necessari ed ha causato una coda di 1 km lungo tutto il tratto bloccato. In prossimità dell’uscita obbligatoria per Pistoia, invece, si è formata una coda di circa 2 km. Sul posto due auto mediche, un’ambulanza della Misericordia di Pistoia e la pattuglia della Polizia stradale; per l’uomo, però, non c’è stato niente da fare in quanto il decesso è avvenuto sul posto.