Gilles Rocca sbotta: “Ora basta, amo solo una persona da anni”

Il concorrente di Ballando con le Stelle, Gilles Rocca sbotta dopo le illazioni del gossip: “Ora basta, amo solo una persona da anni”.

L’ex calciatore Gilles Rocca perde la pazienza rispetto alle sempre più insistenti voci circa una sua relazione con la compagna di ballo a Ballando con le Stelle, Lucrezia Lando. Di recente, il noto giornalista di gossip Alberto Dandolo ha scritto sul settimanale ‘Oggi’ che i due sarebbero stati travolti da una grande passione fuori dalla pista da ballo.

A nulla sono servite le parole della compagna di Rocca, Miriam Galanti, con la quale sta insieme da oltre un decennio. La donna di recente ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Confidenze’, in cui ha dichiarato di essere sicura del rapporto con il fidanzato e di non essere gelosa per la complicità che Gilles e Lucrezia hanno sviluppato.

Le parole di Gilles Rocca sul rapporto con Miriam Galanti

Ora interviene direttamente Gilles Rocca, che fa sapere in maniera decisa di essere molto irritato per le continue illazioni sul suo rapporto con Lucrezia Lando. Ha infatti sottolineato: “Amo alla follia Miriam. Il nostro rapporto è fatto di amore, stima, supporto reciproco e progetti professionali comuni. Mi rendo conto che alcune situazioni di vicinanza fisica e mentale potrebbero darle fastidio, ma Miriam è una donna molto intelligente e sa quale programma sto facendo”.

Miriam Galanti, da parte sua, non ha mai nascosto quel pizzico di gelosia che potrebbe provare, ma ha minimizzato: “Non lo do a vedere perché sono orgogliosa, ma sì, ogni tanto mi girano le scatole. Però, non credo che possa cedere al fascino di una ballerina. Almeno spero, mi sembra impossibile”. Un rapporto solido dunque quello con Gilles Rocca, che a quanto pare non sarà scalfito da Ballando con le Stelle.