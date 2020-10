GF Vip 2020 | Mario Balotelli contro Guenda e la Ruta sui social | FOTO

Mario Balotelli si sfoga sui social lasciando un messaggio in cui va all’attacco di Maria Teresa Ruta e di sua figlia Guenda Goria.

Al GF Vip 2020 è balzata fuori la grana Covid ancora una volta. Dopo le problematiche relative a Tommaso Zorzi nei primi giorni di messa in onda del reality, con l’influencer risultato negativo al tampone nonostante il persistere della febbre, ora sembra che sia Selvaggia Roma ad essere risultata positiva. La ragazza sarebbe dovuta entrare all’interno della casa del GF Vip 2020 assieme a Stefano Bettarini e Giulia Salemi.

Invece questo imprevisto ha fatto si che la produzione dello show rinviasse il tutto, in attesa di verifiche. Intanto non ci sono state eliminazioni e piuttosto, l’attenzione è finita ancora una volta su Guenda Goria. Ed anche su sua madre Maria Teresa Ruta, la quale ha attaccato l’ex marito Amedeo Goria per un precedente intervento da parte di quest’ultimo sulla stessa Guenda. “Mia figlia è bipolare, nel senso che è capace di tanto affetto così come di mostrare un carattere di ferro”. Parole che hanno portato la Ruta ad accusare Amedeo di non sapere niente della figlia. E tutto questo ha dato adito a Mario Balotelli di commentare questa bega famigliare su Twitter. Il calciatore ha infatti scritto sul suo profilo personale quanto segue.

GF Vip 2020, Mario Balotelli difende il fratello: “Tutti bravi a parlare…”

“Almeno i problemi familiari noi abbiamo l’educazione e il rispetto di tenerli per noi e i nostri familiari. Tutti predicano bene e razzolano male e in più giudicano”. Appena il giorno prima suo fratello Enock, tra i concorrenti del GF Vip 2020, aveva avuto un feroce diverbio proprio con Guenda. Per questo motivo il conduttore Alfonso Signorini ha sgridato Enock. E Mario Balotelli ha scritto ancora, a sua volta: “Ma quando alza la voce mio fratello patatrak! Aggressivo, violento ma quando lo fanno gli altri? Mah!”. La vicenda sta facendo discutere tanti telespettatori del Grande Fratello Vip 5 sui social. E pare comunque che Guenda e la mamma Maria Teresa Ruta risultino tra le favorite per il successo finale.

