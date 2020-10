Franceska Pepe | il suo ex la attacca | ‘Si è comportata malissimo’ | FOTO

Gianluigi Tumoletti, ex fidanzato di Franceska Pepe, accusa l’influencer di tante cose. “Con lei ero fuori dalla normalità”.

La figura di Franceska Pepe ultimamente risulta alquanto chiacchierata. Dopo le dichiarazioni non proprio concilianti rilasciate sul conto della ragazza da Vittorio Sgarbi, hanno fatto seguito anche gli attriti avuti da lei con il cast del GF Vip 2020. Ed ora arrivano anche le parole dell’ex fidanzato della 28enne influencer originaria della provincia di Carrara.

Lui è Gianluigi Tumoletti e dalle pagine del settimanale ‘NuovoTV’ si è detto deluso da Franceska. “Mi ha offerto 300 euro per sparire e non parlare più di lei. Conosco delle cose sul suo conto, e tante, e non desidera che io ne faccia parole”, afferma Tumoletti, che con Franceska Pepe ha avuto una relazione durata due anni. Lui svela anche che la ragazza avrebbe risposto in malo modo a sua madre, dopo che la donna le aveva rivolto dei complimenti per la partecipazione (poi culminata in una precoce eliminazione, n.d.r.) al GF Vip 2020. Secondo Tumoletti, la toscana lo stava conducendo fuori dalla normalità, nonostante una forte affinità a letto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Franceska Pepe, l’ex fidanzato: “Ci siamo rivisti una sola volta e per caso”

I due si conobbero a Forte dei Marmi, con lei che gli lasciò un messaggio scritto con il rossetto. Dopo la loro relazione non si sono più visti, anche se, prima che lei entrasse nella casa del Grande Fratello Vip, c’era stato un incontro inaspettato, come conferma lo stesso Tumoletti. “Io penso che lei non sia in grado di gestire l’improvvisa popolarità che l’ha investita. Se si è ritoccata? La trovo leggermente cambiata. Era una ragazza molto bella già quando stavamo insieme, a dire il vero la vedo pure migliorata”.