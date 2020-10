Francesco Oppini, rivelazione sull’ex Alessia Fabiani: “Innamorato perso”

Nel corso di questa edizione del Grande Fratello Vip, Francesco Oppini ha rivelato di essere stato innamorato perso di Alessia Fabiani.

Tra tutti i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Francesco Oppini è sicuramente uno dei più interessanti e carismatici. Il figlio di Alba Parietti, infatti, si è conquistato la leadership del gruppo e le simpatie del pubblico, diventando uno dei favoriti alla vittoria finale del reality. Nel corso di queste settimane di reclusione all’intorno della casa più spiata d’Italia, Francesco è stato preso di mira da Dayane Mello, bellissima modella che non ha mai nascosto di avere un debole per lui.

Fidanzato ufficialmente fuori dalla casa, Francesco Oppini ha ringraziato per l’interesse ma ha garbatamente rifiutato le avance della modella. La quale tutt’oggi ritiene che rappresenti tutto ciò che una donna cerca in un uomo. Di recente sulla questione si è espressa anche Alba Parietti, complimentandosi con il figlio per il modo garbato con il quale ha rifiutato le attenzioni di Dayane. Successivamente ha aggiunto come il figlio sia perfettamente in grado di resistere alle tentazioni e rimanere fedele all’attuale compagna.

Francesco Oppini e l’amore di gioventù Alessia Fabiani

Forse l’unica donna in grado di farlo cadere in tentazione sarebbe stata Alessia Fabiani, ex fidanzata per la quale Francesco ha ammesso di essere stato innamoratissimo: “Io ero innamorato perso, lei mi ha fatto crescere molto in fretta”. Consapevole del grande sentimento provato da Oppini per la showgirl, Signorini ha cercato di coinvolgerla in questa edizione del Grande Fratello Vip, ma pare che Alessia abbia risposto “No, grazie”. A rivelare il retroscena è stato il giornalista Davide Maggio che sulla soubrette ha dichiarato: “Da quello che mi risulta avevano deciso di stuzzicare un po’ Francesco Oppini con Alessia Fabiani al GF Vip ma lei ha rifiutato”.