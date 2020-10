Elodie, chi è la sorella Fey De Patrizi: età, fidanzata e curiosità

Fey De Patrizi è la sorella minore della nota cantante Elodie. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Fey Di Patrizi è la sorella minore della celebre cantante italiana Elodie, alla quale è molto legata nonostante le loro vite abbiamo preso direzioni molto diverse. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Fey De Patrizi

Fey Di Patrizi, figlia di Roberto Di Patrizi e di Claudia Marthe, è nata nel 1993 e ha dunque 27 anni. Come accennato, è molto legata alla più celebre sorella, insieme alla quale ha trascorso un’infanzia e un’adolescenza piuttosto turbolenta nel quartiere Quartaccio, a Roma.

Fey, ex calciatrice (ha giocato anche nella Lazio), al momento lavora in un locale a Roma e vive con la sua gatta Tequila. Non si hanno molte notizie relative alla sua vita privata, a parte il fatto che avrebbe una relazione sentimentale in corso con Marta Gaeta, che lavora come pasticcera in un ristorante fusion.

Dell’omosessualità di Fey ha parlato anche Elodie in un’intervista: “L’ho capito prima di lei. Quando me l’ha confidato piangeva. E’ stato un percorso lungo. Nella vita ci siamo sostenute a vicenda, ma ancora oggi non ci diciamo tante cose, ci amiamo e basta”. Anche il resto della famiglia ha immediatamente accettato l’orientamento della ragazza.

Certe notti c'hai qualche ferita Che qualche tuo amico disinfetterà

