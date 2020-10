Una donna ha detto di aver visto due figure riflesse nei suoi occhiali da sole nuovi, in una foto che stava mandando al fidanzato e che l’ha “spaventata a morte”.

Dopo aver comprato un nuovo paio di occhiali da sole online, Sara Medeiros ha deciso che aveva bisogno di una seconda opinione e ha inviato una foto al suo fidanzato. La donna ha raccontato che mentre aspettava una risposta ha rivisto le foto per vedere come erano gli occhiali, e ha notato “qualcosa nel riflesso”. La Medeiros, madre di tre maschi, ha spiegato che nessuno dei suoi figli era in casa quel giorno, e lei era sola. “Ero in piedi nella mia cucina, di fronte alla sala da pranzo”, ha raccontato. “Vicino alla porta c’è il mio tavolo nero della sala da pranzo e quattro sedie. Questo è ciò che si dovrebbe vedere nel riflesso dei miei occhiali, ma non è quello che vedo io”.

Mamma sola in casa scatta un selfie da brivido

Sara è andata avanti a spiegare il dettaglio inquietante: “Vedo due figure, un ragazzino in piedi a sinistra e una figura più alta (un po’ inquietante) a destra, fianco a fianco”. Poi ha ammesso: “Credo agli spiriti/spettri/entità e a tutto ciò che li accompagna Mi è stato detto da più di un medium spirituale che ho lo spirito di un giovane ragazzo legato a me, e che c’è anche un’energia oscura. Non sono sicura che questo sia ciò che si riflette negli occhiali, ma qualsiasi cosa sia mi ha spaventato a morte”. La fotografia è stata pubblicata in risposta ad una domanda su un social network: “Qual è la cosa più spaventosa che hai trovato in una foto dopo averla scattata?”, diceva. Alcune persone sono rimaste spaventate dall’immagine, e hanno commentato: “Mi ha spaventato a morte, e io sto solo guardando la foto. Sono letteralmente saltato indietro quando l’ho vista… tremendamente spaventosa”. Altri si sono mostrati meno convinti, e hanno scritto: “La gente vede quello che vuole vedere. Io non riesco a vedere quello che vedi tu. Sono solo riflessi/effetti di luce. A volte le spiegazioni più semplici sono le migliori”. Ci sono stati anche alcuni commenti ironici: “Avrebbero dovuto farti dare le loro opinioni su come ti stavano gli occhiali”, ha scritto qualcuno.

