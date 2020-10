La situazione per l’emergenza Coronavirus non è al momento soddisfacente, ma il virologo Giorgio Palù predica calma a Quarta Repubblica

Ancora un chiarimento importante da parte del virologo Giorgio Palù durante la nuova puntata di Quarta Repubblica. L’emergenza sanitaria per Coronavirus è sempre molto presente e sta mettendo in grave difficoltà anche i lavoratori dopo il Dpcm varato dal Premier Conte. E così il virologo ha svelato spiegando nel dettaglio tutto ciò che è al momento la situazione: “C’è più rischio di morire di lockdown, di chiusura, di fame che di covid-19. Oggi abbiamo 237mila persone positive. Di queste, 1200 sono ricoverate in terapia intensiva, lo 0,54%. In ospedale sono ricoverate 12.000 persone, circa il 5%. Il 20% non è grave, ha pochi sintomi”. Poi ha aggiunto: “Al di fuori degli ospedali ci sono il 94% di persone asintomatiche o paucisintomatiche, cioè con sintomi lievi, tipo colpo di tosse, raffreddamento, leggeri mal di gola. Potrebbero stare anche a casa queste persone: proprio dopo marzo si sarebbe dovuto evitare l’affollamento degli ospedali. Portiamo via cure a chi ne ha veramente bisogno in questo momento”.

Leggi anche –> Coronavirus, nuovo studio: “Ecco cosa succede al cuore degli atleti”

Leggi anche –> Coronavirus: identificate 5 varianti in Italia, cosa significa

Coronavirus, il punto di vista di Giorgio Palù

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lo stesso Palù ha svelato nel dettaglio il tasso di mortalità: “Studi di sieroprevalenza ci dicono che la letalità oscilla la tra lo 0,25% e lo 0,40%, il 3,5 per mille medio: siamo 3-4 volte superiori alla letalità dell’influenza stagionale ma decine di volte inferiori a Sars e Mers, per non parlare di Ebola e aviaria. Facciamo i conti con questi dati e quando si parla di questa letalità dovrebbe imporsi obbligatoriamente un’analisi dei rischi e dei benefici”. Infine, ha rivelato la differenza rispetto ai mesi scorsi: “Tra il 14 e il 24 settembre scorso hanno aperto le scuole, con 8 milioni di studenti in circolazione sui mezzi di trasporto. Tutti i virus a diffusione respiratoria hanno una recrudescenza autunnale e invernale. Inutile confrontare la situazione con quello che è accaduto a marzo, soprattutto per la quantità di campionamento”.