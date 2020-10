Carlos Corona racconta la sua verità: “Ho sbagliato io, non stavo bene”

Il figlio di Fabrizio Corona, Carlos, ha deciso di raccontare la sua verità in seguito alle accuse mosse al padre e riportate dalla madre Nina Moric.

Per Carlos Maria Corona queste non sono state delle settimane facili. In seguito alle discussioni e alla videochiamata choc in cui avrebbe lanciato accuse pesanti nei confronti del padre, Fabrizio Corona, ha deciso di ritrattare.

Oggi, Carlos Maria ha deciso di mettere fine alle liti in famiglia e ha preso la parola su Instagram, scegliendo di raccontare la sua verità: “Tutte le cose che sono successe mi hanno fatto riflettere e ho capito che sono tutte cavolate e che ho sbagliato io, perché in quel momento non ero al meglio. Ma è giusto, almeno c’è un errore e lo vedo. Voglio che la mia famiglia stia bene, che mia madre e mio padre stiano bene. Se ci sono dei litigi sono costruttivi”.

La verità di Carlo Maria Corona

Nelle scorse settimane il diciottenne Carlos Maria Corona aveva fatto una videochiamata alla madre Nina Moric, parlando di Fabrizio Corona e chiedendole di pubblicare il video sui social. Il ragazzo aveva fatto sapere che suo padre era estremamente violento fisicamente, che gli stava dando degli psicofarmaci e aveva persino mentito sull’essere positivo al Covid-19. “Io, Carlos Maria, vorrei essere sincero su tutto questo. Mi sento una schifezza perché ho combinato un casino. Mio padre non ha il Coronavirus, è tutto strumentalizzato per andare contro mia mamma. Io amo da morire mia madre e darei la mia vita per lei. So che alcuni non mi crederanno e altri sì“, aveva detto il giovane in video.

Quando Nina aveva chiesto al figlio perché tornasse sempre dal padre, Carlos le aveva risposto: “Per pietà, perché voglio che cambi, ma non cambia quindi è inutile e non ci tornerò più“. In seguito il figlio di Fabrizio Corona era tornato a casa dalla madre e i due l’avevano fatto sapere ai propri followers su Instagram. Ad oggi, però, la versione del piccolo Corona è cambiata ulteriormente, sostenendo che: “Sono tutte cavolate. Ho sbagliato io, non stavo bene“. Immediate sono le preoccupazioni dei fans, che ritengono che il giovane abbia bisogno di aiuto.