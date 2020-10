Aurora Ramazzotti, la rubrica sull’eleganza: “Ho voglia di c***o

Aurora Ramazzotti risponde con estrema ironia alle frasi volgari che le scrivono durante le dirette, creando una rubrica sull’eleganza.

Sebbene i social siano ormai un luogo in cui è possibile (nella maggior parte dei casi) risalire all’identità di chi scrive determinati commenti, tutt’oggi si tratta di un luogo in cui la maggior parte degli utenti da sfogo alla propria volgarità e ai pensieri più crudi. Se n’è resa conto in questi anni di attività su Instagram anche Aurora Ramazzotti, la quale si è spesso trovata a doversi difendere da attacchi ed insulti immotivati.

In passato la figlia di Michelle Hunziker ha contrastato la violenza verbale sui social in vario modo. Rispondendo con ironia alle critiche, denunciando comportamenti scorretti e cercando di sensibilizzare i suoi follower sulle conseguenze di commenti volutamente meschini e cattivi. Qualche ora fa Aurora ha deciso anche di ironizzare sulla volgarità che caratterizza anche la bacheca delle domande e delle curiosità dei fan.

Aurora Ramazzotti ironizza sulla volgarità della bacheca commenti e domande

Per farlo Aurora ha selezionato alcune delle frasi che ha trovato in ‘Ask a question‘, bacheca dedicata alle domane e alle curiosità dei fan su Instagram. Quindi sotto ognuna di esse ha ideato una scenetta sulle regole di bon ton e di eleganza. Tra le frasi volgari si legge chi scrive “Ho voglia di c***o”, oppure la variante romantica “Ho voglia di lui del suo grande pise***”, e ancora “Ho bisogno di c***o”. Insomma avete capito. A commento di questa nuova rubrica, la Ramazzotti ha scritto ironicamente: “Una piccola collection per ricordarci che siamo tutti reali alla ricerca del loro palazzo…”.