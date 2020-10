Atalanta – Ajax Champions League: streaming, formazioni e precedenti

Il match tra Atalanta e Ajax è valido per la seconda giornata di Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Un’Atalanta a fasi alterne, dopo la vittoria all’esordio in Champions League arrivata in mezzo a due brutte sconfitte in campionato, tenta stasera l’assalto all’Ajax, una delle squadre rivelazioni di queste ultime edizioni della coppa più ambita e importante a livello europeo.

La squadra di Gasperini, che ha recuperato dopo una lunga assenza Ilicic, cerca stasera di rimettersi in moto dopo il brusco stop in campionato. Infatti, nella partita giocata sabato, ha perso per tre reti a uno contro la Sampdoria di Ranieri in una sfida tra i due allenatori veterani della Serie A.

Precedenti di Atalanta Ajax e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo tra i padroni di casa dell’Atalanta e gli olandesi dell’Ajax sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite), con telecronaca affidata a Compagnoni, con il commento tecnico di Ambrosini. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Prima sfida in assoluto in Europa tra queste due squadre e prima sfida anche per l’Atalanta contro squadre olandesi. Il bilancio dell’Ajax contro le italiane è rilevante e per questo i bergamaschi non devono sottovalutare l’impegno: gli olandesi sono infatti reduci da ben sette risultati utili consecutivi, con 2 vittorie e cinque pareggi complessivi. Non perdono infatti dalla sconfitta per 1-2 contro la Juventus nel febbraio 2010 in Europa League.

Atalanta e Ajax, le due squadre in campo: le formazioni

Gasperini e Teg Hag hanno completato le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, D.Zapata.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Klassen, Blind; Neres, Traorè, Tadic.