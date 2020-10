Assassinata e smembrata: l’orrenda morte di una giovane scienziata

Ekaterina Antontseva, una scienziata di 34 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento a San Pietroburgo, in Russia.

Una scienziata russa è stata trovata uccisa nel suo appartamento a San Pietroburgo, in Russia, con un pollice amputato. L’assassinio, sospettano gli inquirenti, l’ha tagliato per poter avere accesso al suo telefonino. Si sospetta che Ekaterina Antontseva, 34enne biochimica, sia stata strangolata o soffocata. Un fanatico delle armi di nome Artyom Belenko, 36 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

La 34enne scienziata russa vittima di un folle aggressore

Ekaterina Antontseva lavorava come docente all’Istituto tecnologico di San Pietroburgo e part-time come modella. Era infatti una bellissima ragazza. Belenko l’avrebbe uccisa e sarebbe scappato, chiudendo a chiave l’appartamento, per poi tornare indietro e tagliarle un dito della mano. Il sospetto avrebbe utilizzato l’impronta digitale per accedere al suo telefonino, dal quale ha inviato messaggi in cui diceva che si sentiva male e che non sarebbe andata a lavorare. Ha poi cancellato i messaggi tra lui e la vittima e ha avuto accesso al suo conto bancario, sempre secondo le forze dell’ordine. Secondo le prime indiscrezioni tutte da confermare, doveva alla donna più di 20.000 euro e aveva litigato con lei per il rimborso del prestito.

La signorina Antontseva è stata uccisa giovedì scorso, ma le fessure nelle porte e nelle finestre del suo appartamento erano state sigillate dal killer per evitare che i vicini sentissero strani odori e si insospettissero. Il suo cadavere è stato scoperto dal suo fidanzato, un imprenditore edile di cui non sono state rese note le generalità, al ritorno da un viaggio d’affari. Antontseva è stata descritta come “una persona molto buona, molto comprensiva” dal suo collega, dottor Mark Shamtsyan.

