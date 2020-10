Sconvolto Vincenzo Maisto: dramma familiare per Il Signor Distruggere, il padre trovato morto in casa.

Con oltre mezzo milione di follower sul suo profilo Instagram, Vincenzo Maisto – noto come Il Signor Distruggere – è un Influencer, Blogger e scrittore di successo molto amato dal pubblico. Nei giorni scorsi, ha fatto discutere la sua posizione sul cosiddetto caso Iconize, ovvero l’influencer gay che ha simulato un’aggressione.

Leggi anche: Paolo Villaggio, chi era: vita, carriera, curiosità sul grande attore

In queste ore, invece, Vincenzo Maisto – che il pubblico conosce e ama per il suo cinismo – sta vivendo una situazione familiare molto particolare. Suo papà infatti non c’è più: a trovarlo morto in casa, nelle scorse ore, è stata la sorella del noto blogger. L’uomo a quanto pare viveva da solo.

Leggi anche: Carlo Pistarino, che fine ha fatto il comico del Drive In

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il dramma di Vincenzo Maisto e le polemiche su Facebook

La notizia della morte del padre del Signor Distruggere è stata data dallo stesso blogger su Facebook. Scrive infatti: “Questa mattina mio padre (che viveva da solo in provincia di Napoli) aveva la febbre e non riusciva a respirare, mia sorella è andata ad aprire la porta all’ambulanza e lo hanno trovato morto in bagno. Ne consegue che questa pagina non sarà aggiornata, almeno per oggi”. Si sta cercando di capire se l’uomo sia morto dopo aver contratto il Coronavirus.

La scelta di rendere pubblico l’accaduto, firmandosi come “Vincenzo Maisto”, è stata criticata da molti, per cui è dovuta intervenire una moderatrice della pagina. Questa ha messo in evidenza: “Sono certa che Vincenzo apprezza anche la vostra vicinanza e il vostro cordoglio, soprattutto per aver pensato che stia strumentalizzando la morte del padre per avere followers, mentre invece ha firmato semplicemente un post così come ha sempre fatto per quelli di carattere personale”.