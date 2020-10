Terribile incidente al luna park, donna urla: “Sto cadendo”, poi la tragedia

In un luna park australiano è accaduto un terribile incidente che ha visto coinvolta una giovane donna di venticinque anni.

I testimoni e le altre persone che si trovavano sulla giostra hanno assistito impietriti all’accaduto. Molti sono accorsi sentendo le grida d’aiuto. La donna si trovata su una giostra chiamata “The Hangover“: simile alle montagne russe, ma con la particolarità di far oscillare in aria le persone. Tutto sembrava procedere normalmente finché non è successo il dramma.

Dalle prime ricostruzioni molte persone avrebbero visto la venticinquenne scivolare fuori dalla giostra. Nessuno è riuscito a intervenire in tempo perché il tutto si è svolto in una frazione di un secondo. La donna ha fatto un volo di 30 metri per poi atterrare rovinosamente al suolo. “Il modo in cui è caduta è stato traumatico. Non sapevo neanche cosa pensare ” racconta una delle testimoni. Prima della caduta molti avrebbero sentito la ragazza gridare “sto cadendo“.

Nuovi indizi sull’incidente al luna park: la donna era legata bene

Ci sono sempre più testimonianze e prove che dimostrerebbero che la donna non era legata adeguatamente. Questa leggerezza da parte di chi avrebbe dovuto essere responsabile avrebbe potuto costarle la vita. Le scuse da parte degli organizzatori del luna park e della fiera non tardano ad arrivare. Dalle dichiarazioni dicono di essere vicina alla donna e alla sua famiglia. Sperano nella sua pronta guarigione e si scusano anche verso gli altri partecipanti alla fiera che sono stati toccati profondamente dalla vicenda.

Un ringraziamento speciale è andato anche alle forze dell’ordine e ai paramedici che sono intervenuti immediatamente per accertarsi delle condizioni della ragazza. Dalle parole dell‘ispettore di polizia Jenkins, la donna avrebbe riportato delle fratture molto serie. Sarebbe molto fortunata ad essere ancora in vita. Secondo le parole dell’uomo la 25enne è “stabile ed è monitorata da un’équipe medica del reparto di terapia intensiva del Cairns Base Hospital“.

