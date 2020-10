Terremoto Sicilia | scossa improvvisa nel cuore della notte | FOTO

News terremoto Sicilia. Una scossa si manifesta in nottata nell’isola, qual è la situazione dopo l’evento naturale in questione.

Per via di un terremoto Sicilia e basso Mar Tirreno vengono scossi nel corso della notte. l’area interessata è quella che si staglia in provincia di Palermo, presso il popoloso centro di Bagheria. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato un sisma pari a 3.6° di magnitudo.

L’evento ha avuto luogo alle ore 04:52 in mare aperto. L’ipocentro registrato si è verificato ad una profondità di 33 km, con un epicentro a 82 km di distanza dalla stessa Bagheria. Qualcuno ha anche avvertito il terremoto nella parte nord-occidentale della Sicilia. Ma per fortuna non si riscontra alcun danno né a cose né a persone, in virtù del fatto che l’evento ha interessato in particolar modo il mare.

Terremoto Sicilia, le info su quanto avvenuto in nottata

Questo terremoto giunge dopo una serie di altri eventi simili che hanno avuto luogo nel corso delle ultime 24 ore. Infatti nella giornata di domenica 25 ottobre 2020 sempre le strumentazioni dell’INGV avevano segnalato il verificarsi di altre sette scosse telluriche. La più forte aveva fatto segnare una intensità di magnitudo 3.7°.

