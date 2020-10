Striscia la Notizia, Picone positivo al Covid: chi lo sostituirà

Un altro protagonista del tg satirico Striscia la Notizia è risultato positivo al Covid: Valentino Picone. Vediamo chi sarà a sostituirlo.

Il Coronavirus sta facendo razzie nell’ambito dell’intrattenimento e, soprattutto, dei programmi televisivi. Anche Canale 5 sta subendo diversi colpi e, questa volta, è il turno di “Striscia la Notizia“, il tg satirico creato da un’idea di Antonio Ricci.

La coppia di conduttori Ficarra e Picone sarà costretta a dividersi a partire da stasera: Valentino Picone, infatti, è risultato positivo al Covid-19 e la sua presenza da questa sera al timone del tg satirico “Striscia la Notizia” sarà annullata. A sostituirlo ci sarà Cristiano Militello, uno degli storici inviati della trasmissione. A comunicare la notizia è stata la redazione del tg satirico, con un tweet ufficiale riportato già da molti organi d’informazione: “Stasera dietro al bancone di Striscia ci sarà l’inedita coppia formata da Salvo Ficarra e Cristiano Militello”. Dopo la triste notizia, infatti, la redazione della trasmissione è corsa subito ai ripari per trovare una sostituzione e garantire la continuità del programma.

Stasera dietro al bancone di #Striscia ci sarà l’inedita coppia formata da Salvo Ficarra e @CriMilitello. Valentino Picone, risultato positivo al test sierologico rapido e in attesa dell’esito del test molecolare, seguirà la puntata da casa, in via precauzionale@FicarraePicone — Striscia la notizia (@Striscia) October 26, 2020

Valentino Picone positivo al Covid, Striscia corre ai ripati

La famiglia di “Striscia la Notizia” è da sempre molto unita, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ecco infatti come l’inviato noto per i suoi striscioni, Cristiano Militello, è pronto a scendere in campo insieme a Salvo Ficarra, almeno per stasera, per la conduzione del tg satirico di Antonio Ricci. Dopo l’annuncio della positività del “papà” della trasmissione, infatti, è arrivata anche la notizia di uno dei suoi conduttori.

Inoltre, a Canale 5 sono anche altri i casi di Coronavirus: tra questi Gerry Scotti, che ha da poco rivelato di essere risultato positivo. “Valentino Picone, risultato positivo al test sierologico rapido e in attesa del test molecolare, seguirà la puntata da casa in via precauzionale”, così rivela la redazione di “Striscia la Notizia” nel tweet ufficiale, rendendo noto come la coppia storica composta da Ficarra e Picone si dividerà per la primissima volta.