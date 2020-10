Selvaggia Roma rifatta: quali interventi ha subito e quanto ha speso

Selvaggia Roma, nota web influencer, è cambiata molto dalla sua partecipazione a Temptation Island a causa di diversi interventi di chirurgia estetica.

Il pubblico conosce la web influencer Selvaggia Roma dai suoi tempi trascorsi a “Uomini e Donne” e a “Temptation Island“, dove ha partecipato con l’ex fidanzato Francesco Chiofalo. Per i suoi fans, quindi, non è una novità, che Selvaggia abbia avuto degli interventi di chirurgia estetica.

Selvaggia Roma è sempre stata molto onesta sugli interventi di chirurgia estetica che ha subito, per ritoccare alcune parti del suo corpo che le causavano delle insicurezze. In primis ha ritoccato il suo décolleté e, la web influencer ha rivelato su Instagram, di aver speso circa sei mila euro per l’intervento al seno. Dopo l’esperienza a “Temptation Island” con il suo Lenticchio, si è sottoposta ad una serie di sedute di filler per avere una bocca più carnosa. Selvaggia non ha spiegato quante siano state in realtà il numero di sedute alle quali ha preso parte, ma ogni intervento di filler ha avuto il costo di 150-200 euro.

Selvaggia Roma, gli interventi a cui si è sottoposta

Oltre agli interventi sopracitati, Selvaggia Roma si è sottoposta al filler alle guance ma non ha voluto specificare quanto le sia costato, soprattutto poiché è un intervento a tempo determinato con un costo piuttosto elevato. In media, ogni iniezione di acido ialuronico si aggira sui trecento euro. Inoltre, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“, si è rifatta il naso togliendo una gobbetta che non le piaceva.

Neanche per quest’intervento Selvaggia ha voluto rivelare il costo, ma in media una rinoplastica si aggira tra i 6 e gli 8 mila euro. Sul suo aspetto, la nuova concorrente del “GF Vip 5” ha detto che: “Non sono né di plastica né stra rifatta. Prima mi avete visto sotto effetto degli steroidi e posso dire che non ero io. Mi hanno indotto nel mondo degli anabolizzanti, rovinandomi. Sono sempre stata così in realtà. Ho riempito una piccolissima parte di labbra e zigomi, anche se ho sempre avuto le guanciotte anche prima di entrare nel programma, ho tolto la gobba al naso e rifatto il seno, ero diventata una tavola“. Infatti, l’aspetto fisico della influencer è frutto soprattutto dell’allenamento quotidiano in palestra e di una corretta e sana alimentazione, priva di carboidrati.