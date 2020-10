Paolo Fox sta male: salta I Fatti Vostri, parla Magalli

Il noto astrologo Paolo Fox sta male: salta I Fatti Vostri, parla Giancarlo Magalli che conferma le sue condizioni di salute.

L’astrologo più noto della televisione italiana, Paolo Fox, sta male: non c’entra il Coronavirus, ma è saltata oggi la sua partecipazione in diretta alla trasmissione televisiva I Fatti Vostri. Romano classe 1961, l’astrologo in questo 2020 è stato spesso oggetto di critiche e facile ironia per una previsione azzardata e sbagliata.

Leggi anche: Chi è Paolo Fox: età, carriera e vita privata dell’astrologo

A conferma che – astri o no – questo non sia decisamente il suo anno arriva adesso anche la notizia del suo malessere, che gli ha impedito di partecipare alla trasmissione televisiva I Fatti Vostri, condotta da Giancarlo Magalli. Cosa è accaduto a Paolo Fox? Lo stesso Magalli ha spiegato cosa sarebbe successo, in diretta televisiva.

Leggi anche: Domenica In, volano scintille: la frecciata di Paolo Fox a Giancarlo Magalli

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Salta l’oroscopo di Paolo Fox: l’astrologo della tv sta male

Ha sottolineato che l’astrologo della televisione italiana sta male e che non potrà partecipare alla trasmissione: “Ci abbiamo sperato fino all’ultimo”, ha evidenziato Magalli nel corso del suo intervento. Queste sono state infatti le parole del conduttore televisivo: “Le ammiratrici di Paolo Fox sono disperate. Noi abbiamo sperato che riuscisse a venire, ma ha avuto una colica renale”. Insomma, nulla di preoccupante e nulla che abbia a che vedere con il Coronavirus.

Peraltro – a proposito di Coronavirus – il noto astrologo della tv nei mesi caldi del lockdown decise di sospendere le proprie apparizioni televisive, spiegando anche di farlo per rispetto nei confronti di coloro che avevano perso un familiare o un amico o si erano ammalati a causa del virus. Da parte sua, Magalli ha osservato in trasmissione quanto fastidiose siano le coliche renali, augurando al proprio collaboratore una pronta guarigione.