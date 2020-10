Paolo Brosio, droghe e donne: la confessione lascia senza parole

“Ero fissato con donne e droghe. Ora faccio i conti con Dio”: a parlare è Paolo Brosio, protagonista negli anni di una straordinaria trasformazione.

“Quante donne ho avuto? Non ho il pallottoliere”: si stenta quasi a credere che a parlare così sia stato Paolo Brosio, ma tant’è. In un’intervista rilasciata tempo fa a I Lunatici su Rai Radio 2 il giornalista è tornato con la memoria alla sua vita pre-conversione. “Il ventre di una donna è tabernacolo di vita – ha detto -. Io per molti anni l’ho considerato tutt’altro. Per il godimento personale, per il divertimento, perché ero fissato con le donne”.

Il passato “dannato” di Paolo Brosio

Come noto, dopo la scoperta della fede Paolo Brosio è diventato un’altra persona. Ipse dixit: “È cambiata la mia vita. È successo qualcosa di grosso. Ora faccio i conti con Dio, prima facevo i conti solo con me stesso”. L’ex Don Giovanni può piacere o non piacere, ma non si può dire che si nasconda dietro a un dito.

Nel suo percorso spirituale il giornalista è anche riuscito ad allontanarsi dalla droga. “È devastante – ha confessato al riguardo -. Nella mia vita ho provato certe cose e ho avuto anche momenti brutti. L’uomo è fatto di debolezze, di fragilità, spesso tutto ciò che è peccato attira di più. Bisogna chiedere aiuto a Dio per rimanere saldi nella fede”. Un buon proposito che vale anche per la prossima esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, dove la sua presenza non passerà di certo inosservata…

