Michelle Hunziker, appello al governo: “Non bisogna morire di fame”

La conduttrice televisiva Michelle Hunziker fa un appello al governo sul Coronavirus: “Non bisogna morire di fame”.

Ci sono anche dei vip che stanno prendendo una posizione netta rispetto a quanto sta accadendo in questi giorni. Il governo Conte ha infatti imposto la chiusura delle attività commerciali adibite a servizio bar e ristorazione alle 18.00. Ma non solo: chiusura totale per cinema, teatri, palestre e piscine.

Tra coloro che ha voluto dare il suo contributo al dibattito, c’è Michelle Hunziker, che osserva: “Oggi mi sono svegliata pensierosa. Penso a tutti coloro che devono richiudere le loro attività. Era già faticoso riprendersi, ma si sono tutti rimboccati le maniche e con determinazione e senza lamentarsi, si sono messi a lavorare. Molti con il sorriso”.

Cosa ha chiesto Michelle Hunziker al governo

La nota conduttrice tv sottolinea: “Sono un assidua frequentatrice di ristoranti, li amo, li promuovo anche molto sui miei social perché amo le eccellenze italiane e non ho mai smesso di andarci proprio perché credo che stando attenti e rispettando tutte le procedure igieniche si possa serenamente godere di tutte le meraviglie culinarie del nostro paese”. Quindi ha aggiunto: “I nostri bar che tanto ci contraddistinguono e ci invidiano da tutto il mondo e tutte le altre attività che ora si ritrovano a dover chiudere dalle 18.00 o del tutto… sono in estrema difficoltà”.

Da parte di Michelle Hunziker arriva un appello al governo in questo difficile momento per l’economia italiana. “Capisco che non sia facile la gestione di questo virus e capisco anche che per salvaguardare la nostra salute non si possa accontentare tutti” – scrive la nota conduttrice – “Ma con forza chiedo anch’io al nostro governo di sostenere le famiglie e le attività in difficoltà in questo momento. Nel cercare di contenere il virus, non bisogna però morire di fame”.