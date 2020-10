Mattino 5, Teresa Giulietti racconta la verità su Elisabetta Gregoraci

Mattino 5, la scrittrice Teresa Giulietti racconta la verità su Elisabetta Gregoraci: quel libro mai pubblicato che ha rovinato il loro rapporto.

Oggi, 26 ottobre, a Mattino Cinque si è parlato di nuovo di Elisabetta Gregoraci. Ospite in collegamento, al programma ha partecipato anche la ghost-writer Teresa Giulietti, scrittrice che ha scritto la biografia della conduttrice televisiva. Biografia che non è mai stata pubblicata né pagata dalla Gregoraci, e per questo motivo la Giulietti ha voluto raccontare l’amara verità sulla donna: “E’ una donna fragile e vulnerabile, molto sola. Ma è anche scaltra e sa come gestire le situazioni”, ha detto in diretta.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Elisabetta Gregoraci squalifica | ‘Colpa di cosa ha fatto con Pretelli’ VIDEO

Teresa Giulietti ed Elisabetta Gregoraci: quel libro mai pubblicato ha rovinato il rapporto

La scrittrice non ha avuto paura di mostrare la sua faccia al pubblico di Mattino 5, e questa mattina ha parlato a lungo di Elisabetta Gregoraci, che conosce da quando la conduttrice televisiva l’ha contattata per avviare una collaborazione nel 2017. Teresa Giulietti ha spiegato che quando Francesco Bettuzzi le ha presentato Elisabetta, “tra loro c’era un rapporto d’amicizia”. Dopo aver trascorso molto tempo insieme anche le due donne sono diventate amiche, e la Giulietti ha raccontato di essersi sentita “calpestata e molto amareggiata” per l’accaduto. Riguardo all’esperienza della Gregoraci al Grande Fratello VIP, Teresa ha detto: “Avrebbe dovuto pubblicare il libro. Se ti esponi in un programma che ti sviscera, bisogna avere la sfrontatezza di far vedere chi sei”. Secondo la scrittrice, dunque, partecipare al reality non è stata una decisione saggia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!