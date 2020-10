Mara Venier dice addio a Domenica In? Ecco lo sfogo da Fazio

L’addio di Mara Venier a Domenica In sembra ormai una realtà concreta. Ecco alcune indiscrezioni rilasciate a Fabio Fazio.

La conduttrice è stata ospite nel programma Che Tempo Che Fa condotto da Fazio. La donna si sarebbe lasciata andare nel rilascio di diverse indiscrezioni e curiosità sulla sua carriera e progetti futuri. La Venier non smentisce assolutamente le voci che la dicevano intenzionata ad abbandonare Domenica In. Con la sua tipica verve ribadisce questa sua decisione come già aveva detto in un’intervista precedente.

“Non so se farò ancora Domenica In. Sono un po’ stanca”, ha dichiarato la conduttrice. Oltre alla stanchezza, l’altra motivazione sarebbe quella di voler dedicare maggiori attenzioni agli affetti. Durante tutti gli anni passati in tv, il tempo tempo per la famiglia scarseggiava e la Venier avrebbe giustamente deciso di ritagliarsi più spazio. La sua nuova necessità non comporterà un addio definitivo alla tv, ma solamente una riduzione nelle sue apparizioni.

Mara Venier si sente a casa dall’amico Fazio e si abbandona alle confidenze

L’intervista alla padrona di casa di Domenica In continua in un clima molto sereno. Dopo aver rilasciato dichiarazioni sulla sua futura partecipazione come conduttrice allo Zecchino d’Oro, si perde a ricordare diversi aneddoti del suo passato. Quello che più ha fatto ridere la “Zia” del piccolo schermo e Fazio è stato quello in cui lei fumò uno spinello con la madre. “Eravamo andati a casa di amici hippie“, ha raccontato la Venier tra le risate. I suoi amici l’avrebbero convinta a far provare anche la madre che, a quanto pare, non si tirò indietro.

I racconti continuano e arrivano fino a pochi giorni fa con la storia di un infortunio al piede. Dopo la brutta frattura dei mesi scorsi, la Venier avrebbe pestato dei vetri mentre era scalza, provocandosi una brutta ferita. La conduttrice ha raccontato di aver fatto cadere una boccetta di profumo mentre stava andando in bagno. Essendo notte e la donna molto assonnata, mettere il piede sui vetri era quasi inevitabile. “Sono tre giorni che sto sanguinando“, ha poi aggiunto mentre mostrava la ferita al pubblico.

