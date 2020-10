Scoperta e lanciata in Italia da Rocco Papaleo, Lux Cipriota, chi è l’attrice: carriera, curiosità e vita privata della protagonista di Onda su Onda.

Nata a Buenos Aires nel 1985, Luz Cipriota è nota anche in Italia, in particolare per essere stata la protagonista femminile del film Onda su onda con Rocco Papaleo e Alessandro Gassman, terza regia del noto attore lucano, mel 2016. La giovane attrice ha iniziato la sua carriera nel 2006 recitando nel film Deficit, diretto da Gael García Bernal in Messico. Nello stesso anno lavora in televisione impersonando Clara nella soap opera El Refugio.

L’anno prima aveva esordito in un’altra telenovela: Hombres de honor. Il tema era l’immigrazione europea e la mafia italiana degli anni Quaranta, protagonisti principali Gabriel Corrado e Laura Novoa. Nel 2009, la ritroviamo poi nella telenovela Herencia de amor, in cui interpreta Verónica Cabañas.

Cosa sapere sull’attrice Lux Cipriota

Ha anche recitato in Teen Angels, una serie fantasy per ragazzi con la quale si è fatta conoscere a un pubblico italiano giovanissimo. La serie infatti è stata trasmessa su Cartoon Network e su Boing, sebbene ampiamente tagliata: dei 166 episodi della prima stagione, in Italia ne sono rimasti 25, un po’ meglio è andata alla seconda stagione, poi Teen Angels è sparita dai palinsesti. Nel 2012, l’esordio in Italia: è nel cast di Terra ribelle – Il Nuovo Mondo, in cui interpreta Isabella Puccini, una donna di origini maremmane, la quale In seguito alla morte del marito ucciso da un incendio, è rimasta vedova.

In quell’anno e fino al 2013 ha fatto parte del cast della telenovela Sos mi hombre. Sul grande schermo, ha recitato in film come No Polo Widow di Blake Mycoskie, Histórias de Amor di Duram Barely 90 Minutes, Desmadre di Jasmine Stuart e Still Life di Gabriel Grieco. Gran parte delle pellicole sono inedite nel mercato italiano. Nel 2016, ha interpretato Tamara nella serie Soy Luna che Altea nella serie 2091 e ha recitato nel film italiano Onda Su Onda. Le sue ultime pellicole sono “Respira” di Gabriel Grieco e per il piccolo schermo Las chicas del cable, prodotta da Netflix e la web serie Rubirosa.