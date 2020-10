Jill Biden: la moglie del candidato alla Casa Bianca ha origini italiane

Chi è Jill Tracy Jacobs Biden: la moglie del candidato alla Casa Bianca ha origini italiane, suo nonno era siciliano.

Sposata con Joe Biden, il 47° vicepresidente degli Stati Uniti e candidato del Partito Democratico alla presidenza degli Stati Uniti nelle elezioni del 2020, Jill Tracy Jacobs, oggi nota comunemente come Jill Biden dal cognome del marito, ha origini italiane, da parte di nonno paterno.

Come sia possibile che la donna nata ad Hammonton, nel New Jersey, e cresciuta a Willow Grove, in Pennsylvania, abbia origini italiane nonostante il cognome non lo sia, è presto detto. Infatti, suo nonno paterno, Gaetano Giacoppa, appena sbarcato ad Ellis Island dalla Sicilia, anglicizzò il suo nome.

Le origini italiane di Jill Biden, parla la comunità italo americana

L’uomo, che sarebbe originario di Gesso, vicino Messina, divenne così Jacobs. Oggi la comunità italiana negli Usa non nasconde di fare il tifo per Joe Biden. Sognando una first lady di origine italiana. Lo ha spiegato qualche giorno fa all’Adnkronos Art Gajarsa, presidente del Italian American Democratic Leadership Council (Iadlc), organizzazione di italo americani che da sempre è vicina al Partito Democratico Usa.

Lui e la sua organizzazione si dicono “molto orgogliosi per il fatto che potremmo avere una first lady di origine italiana”. La ritengono infatti una “cosa importante per molte persone, un riconoscimento per la comunità e ci stiamo impegnando per ottenerlo”. Tifano inoltre Biden in quanto riconoscerebbe a loro dire “l’importanza della diversity nel nostro grande Paese e vuole che le minoranze venga inserite nel multiforme tessuto degli Stati Uniti”.