Guenda Goria GF Vip | il papà Amedeo la definisce bipolare | ‘È così’

News Guenda Goria GF Vip, parla a ‘Mattino 5’ Amedeo Goria. Il giornalista sportivo descrive sua figlia con un termine che fa discutere.

Il noto giornalista Amedeo Goria parla di sua figlia Guenda Goria, che al GF Vip 2020 è tra i concorrenti più chiacchierati. Della ragazza si sta parlando molto in questi giorni a causa della relazione che intratterrebbe con Telemaco Dell’Aquila.

Intervenuto a ‘Mattino 5’, Amedeo Goria dice a proposito della figlia che ha un mix di caratteristiche che vanno dalla dolcezza alla fermezza totale. Cose che l’hanno portato a definire la 32enne “bipolare”. E dice anche che c’è ancora qualche strascico del passato tra i due, per un rapporto non sempre facile. Lui nelle scorse settimane aveva anche incontrato Guenda, per farle coraggio e per dirle che è molto fiero di lei.

Guenda Goria GF Vip, il papà Amedeo parla di lei

Sempre all’interno della trasmissione condotta da Federica Panicucci, Amedeo Goria ammette di avere anteposto il lavoro agli affetti. “Quando mi trasferii a Roma arrivai a trascurare i miei figli. La mia ex moglie Maria Teresa Ruta penso sbagli nell’autocolpevolizzare i ragazzi. In realtà il colpevole più grande sono io per quanto fatto e Guenda necessitava di maggiore affetto. Ma sia io che Maria Teresa abbiamo sempre adempiuto ai nostri doveri da genitori”. Nel frattempo lei, all’interno della casa del GF Vip 2020, è rimasta coinvolta in una discussione forte con Enock Balotelli.

