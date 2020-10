Grande Fratello Vip: anticipazioni e ospiti puntata 26 ottobre 2020

Grande Fratello Vip: tutte le informazioni sul nuovo appuntamento del lunedì con nuovi ingressi e nuove dinamiche della Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip, nuovo appuntamento: torna come ogni lunedì il racconto guidato da Alfonso Signorini assieme ai due opinionisti Pupo e Antonella Elia. Questa settimana sarà interessata da alcuni nuovi ingressi già annunciati sui social e che vedranno conferma questa sera. La scorsa puntata di venerdì 23 ottobre è stata vista da 3.398 milioni con il 19.2% di share. Vediamo insieme le anticipazioni di questo nuovo episodio.

Grande Fratello Vip: anticipazioni

Ritorno in grande stile per uno dei concorrenti che questa esperienza l’hanno già vissuta, ovvero Stefano Bettarini. L’ex marito di Simona Ventura, che era stato concorrente nella prima edizione del 2016, ritorna nella Casa per creare nuove dinamiche. E non è il solo: tra stasera e venerdì ci sarà l’ingresso di altri tre nuovi concorrenti. Giulia Salemi, influencer, anch’essa non alla prima esperienza nel reality avendovi partecipato due edizioni fa fidanzandosi con Francesco Monte, e Selvaggia Roma, anche lei influencer ed ex partecipante a Temptation Island. Venerdì entrerà invece nella Casa Paolo Brosio, che ha dovuto rimandare di oltre un mese il suo ingresso perché ammalato di Coronavirus.

Si parlerà poi di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. I due sono al centro di una polemica perché sono entrati in bagno senza microfono per qualche istante: si saranno rivelati qualche segreto? Inoltre si parlerà della relazione tra Guenda Goria e il suo fidanzato Telemaco: pare infatti che quest’ultimo abbia fatto un passo indietro rispetto alla relazione con la figlia di Maria Teresa Ruta.

Questa settimana in nomination ci sono Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Stefania Orlando. Come anticipato da Signorini venerdì scorso, non ci sarà però nessuna eliminazione, ma verrà comunque letto l’esito del televoto. Per queste e altre novità, bisogna sintonizzarsi su Canale 5 questa sera alle 21.25.