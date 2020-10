Giovane brutalmente accoltellata: in manette una 40enne

Una ragazza è stata accoltellata e trasportata in aereo in ospedale in condizioni critiche: arrestata una donna sulla quarantina.

Una donna di una quarantina d’anni è stata arrestata questa mattina dopo l’accoltellamento di una ragazza a Chell, nella contea inglese dello Staffordshire. La giovane è stata portata in ospedale in eliambulanza subito dopo l’aggressione. Al momento è ricoverata, per le ferite riportate, presso l’ospedale pediatrico di Birmingham. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La giovane accoltellata in gravissime condizioni

La vittima è stata soccorsa vicino al luogo in cui era stata accoltellata, questa mattina intorno alle 7:45 (ora locale), secondo quanto riferito da fonti locali. In particolare, l’ispettore investigativo Lucy Maskew, della Polizia dello Staffordshire, ha dichiarato: “Stiamo indagando sulle circostanze per stabilire cosa è successo esattamente, ma vogliamo rassicurare la comunità che si ritiene che si tratti di un caso isolato”. “Comprendiamo che ci saranno preoccupazioni – ha aggiunto -, ma stiamo esortando le persone a non speculare mentre le indagini sono in corso”.

Un portavoce del West Midlands Ambulance Service ha invece raccontato che “siamo stati chiamati dopo un accoltellamento avvenuto Warren Road, nell’area di Chell Heath, a Stoke-on-Trent, intorno alle 7:45 di questa mattina. Due ambulanze, tre agenti paramedici e la Midlands Air Ambulance di Cosford con a bordo un medico e un paramedico di terapia intensiva sono stati inviati sul posto”. La notizia è subito rimbalzata sui media nazionale britannici, trattandosi dell’ennesima aggressione avvenuta in una tranquilla località di provincia. Per fortuna stavolta non è finita in tragedia. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni della ragazza sono attesi nelle prossime ore.

