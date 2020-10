GFVip a rischio, Codacons chiede l’immediata cancellazione

Grande Fratello a rischio di chiusura, l’associazione di consumatori Codacons ne chiede l’immediata cancellazione: ecco cosa è successo.

La quinta edizione del Grande Fratello VIP potrebbe essere l’ultima: il reality di Alfonso Signorini rischia di essere cancellato definitivamente a causa di una denuncia sporta dal Codacons. L’associazione di consumatori ha presentato un esposto formale in cui chiede l’immediata fine della trasmissione e la cancellazione del programma. Da sempre oggetto di pesanti critiche, il Grande Fratello quest’anno avrebbe davvero raggiunto il limite dell’osceno: bestemmie, la n word usata in diretta, offese e prese in giro. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la battuta di Mario Balotelli a Dayane: “Mi vuole lì dentro poi dice ‘basta, basta fa male”; l’uomo si riferiva palesemente a qualche passato rapporto sessuale con la ragazza. Dayane si è limitata a rispondere: “Non commento”.

Il Grande Fratello VIP è a rischio cancellazione

La battuta di cattivo gusto di Mario Balotelli dello scorso venerdì sera ha fatto sì che il Codacons chiedesse l’immediata sospensione del Grande Fratello Vip. Il Presidente dell’associazione, Carlo Renzi, ha anche richiesto una salatissima multa a Mediaset: l’emittente è colpevole di non veicolare in nessun modo i messaggi diseducativi, mandati in onda sempre senza filtri. Nel comunicato di Codacons si legge: “Stavolta è stato superato ogni limite e non bastano certo le scuse del giocatore per cancellare quanto avvenuto. Trasmissioni come il Grande Fratello non sono solo estremamente diseducative, ma anche potenzialmente pericolose. Lanciano messaggi sbagliati ai giovani e li inducono a comportamenti sbagliati. Non c’è da meravigliarsi se in Italia crescono gli episodi di bullismo e violenza. Specie contro le donne, considerato che la tv generalista diffonde sempre più spesso messaggi violenti, sessisti e volgari. Pertanto il Codacons chiede ai vertici Mediaset di disporre la chiusura immediata del programma. E presenterà lunedì un esposto contro il Grande Fratello Vip chiedendo di aprire una istruttoria ed elevare una salata sanzione contro l’azienda”. Restiamo in attesa di ulteriori notizie.

