GF Vip 2020 | ben 3 volti nuovi | sono tutte celebrità molto note | FOTO

Carte rimescolate al GF Vip 2020, con l’arrivo nella casa di tre personaggi del mondo dello spettacolo. E c’è un’altra novità.

È tempo di nuovi ingressi al GF Vip 2020. Il reality show di Canale 5 accoglierà infatti nella puntata con il collegamento in diretta in studio tre concorrenti. Si tratta di Selvaggia Roma, Giulia Salemi e Stefano Bettarini. Gli ultimi due vantano già una notevole esperienza in fatto di reality, avendo già partecipato proprio al GF Vip prima del 2000.

Rispettivamente nella terza e nella prima edizione. Selvaggia Roma invece ha partecipato a ‘Uomini e Donne’, poi a ‘Temptation Island’ con Francesco Chiofalo ed in tempi recenti ha fatto da opinionista all’interno delle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso. Nella puntata odierna del GF Vip 2020 poi non saranno previste eliminazioni. Attualmente sono in tanti a contendersi la permanenza all’interno della casa di Cinecittà.

GF Vip 2020, tre volti nuovi e nessuna eliminazione

Al televoto si trovano i vari Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, ma per assistere a chi di loro dovrà abbandonare il gioco occorrerà aspettare.

