Gerry Scotti Covid | chi lo ha contagiato e come sta | FOTO

Notizie Gerry Scotti Covid. La malattia ha contagiato anche il presentatore Mediaset, che scrive un messaggio sul suo profilo Instagram.

È della tarda mattinata di lunedì 26 ottobre 2020 la notizia che riguarda Gerry Scotti positivo. Il popolarissimo conduttore televisivo, di casa sui canali di Mediaset in maniera pressoché ininterrotta sin dagli anni ’80, ha contratto il Covid-19, come già capitato a diversi altri vip del mondo dello spettacolo e dello sport.

Il 64enne amato volto tv originario di Miradolo Terme, in provincia di Pavia, si trova in condizioni di isolamento domiciliare nella sua casa di Milano. Rimarrà così per le prossime due settimane, come impongono i regolamenti in casi come questo. E nel frattempo si sottoporrà a tamponi per verificare la raggiunta negatività al Coronavirus. Da quanto si apprende comunque Gerry Scotti positivo risulterebbe comunque stare bene ed essere asintomatico. Resta da vedere se ora il fatto di risultare contagiato potrà influire su quella che è la messa in onda dei programmi da lui condotti nel prossimo periodo.

Si tratta sempre di registrazioni svolte alcuni giorni prima. Per cui, da un punto di vista che riguarda il palinsesto televisivo di Mediaset, ciò potrebbe anche non avere alcuna conseguenza di rilievo. Fatto sta che ‘Zio Gerry’ stava comunque portando avanti la preparazione di alcune puntate dei suoi show. Trapela anche quello che sembra essere il motivo per il quale il conduttore televisivo possa avere contratto il Coronavirus. A quanto risulta, il tutto sarebbe da imputare ad un suo parente stretto, risultato a sua volta positivo. E lui stesso ha confermato la notizia che riguarda la propria positività, scrivendo quanto segue. “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”.