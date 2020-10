Francesco Oppini, scottanti confessioni: “Avrei dormito con …”

By

Francesco Oppini ha acceso la scintilla del pubblico con le sue ultime dichiarazioni. Scopriamo insieme che cosa ha detto.

Tommaso Zorzi ha nuovamente messo del pepe nella Casa dei Grande Fratello Vip. Questa volta sotto la luce dei riflettori c’è Francesco Oppini, il quale ha a quanto pare sorpreso il pubblico con le sue scottanti rivelazioni. Vediamo allora quali sono state le dichiarazioni del figlio di Alba Parietti.

L’influencer Zorzi ha aperto una delle sue solite stuzzicanti discussioni all’interno della Casa. Il ragazzo ha confessato di aver notato i concorrenti maschi, in particolar modo quelli fidanzati, un po’ impacciati con le donne, addirittura frenati. La risposta di Oppini non si è però fatta attendere, e sembrerebbe aver rimesso al suo posto Tommaso e chiarito tutti i dubbi.

“Avrei dormito senza problemi con Guenda, con Adua e con Dayane ma non c’era neanche spazio… Avrei dormito malissimo!” ha detto l’uomo. A quanto pare Oppini si è professato tutt’altro che frenato con le ragazze della Casa. Il suo ‘blocco’ riguarderebbe, stando alle sue parole, una questione prettamente di rispetto nei confronti della sua attuale compagna.

Cristina Tommasini è la fidanzata di Oppini, e i due sono impegnati sentimentalmente da oramai più di un anno. La ragazza sarebbe dunque il motivo per il quale l’uomo si è posto dei freni durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. “L’esperienza ti porta a capire che non puoi fare dei passi irrispettosi, non solo verso chi c’è fuori ma tutto quello che circonda la persona che c’è fuori.” ha dichiarato Francesco, rispondendo alle punzecchiate di Tommaso.

Francesco Oppini risponde a Zorzi: “Il lato amoroso per me è fuori”

