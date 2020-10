Fabrizio Corona | l’avvocato sulle proteste di Napoli | ‘È normale | VIDEO

Ivano Chiesa, il legale che tutela gli interessi di Fabrizio Corona, parla su quanto accaduto a Napoli negli ultimi giorni.

L’avvocato Ivano Chiesa, salito alla cronaca delle ribalte nel corso degli ultimi mesi per avere difeso l’immagine di Fabrizio Corona nel corso del procedimento giudiziario che riguarda il noto ex fotografo (per lui è stato stabilito un nuovo ritorno in carcere nei giorni scorsi, n.d.r.) si esprime in merito alle proteste andate in scena a Napoli negli ultimi giorni contro i provvedimenti restrittivi pensati per cercare di rallentare la preoccupante curva dei contagi da Coronavirus. Protesta che si è allargata anche ad altre città d’Italia.

Visualizza questo post su Instagram FORZA NAPOLI.DE LUCA NARCISISTA OSSESSIVO E COMPULSIVO. @avvchiesareal Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 26 Ott 2020 alle ore 3:58 PDT

“Fermo restando che la violenza è sempre da condannare, puoi mai pensare di chiudere esercizi commerciali di ogni tipo senza pagare la cassa integrazione? Di lasciare la gente senza soldi senza che la gente non manifesti la sua rabbia?”. L’avvocato di Fabrizio Corona descrive quanto successo e dice: “È facile da capire: se uno non incassa sei tu a dovergli dare i soldi”. Ed il legale elogia la capacità dei napoletani di insorgere contro le ingiustizie. Storicamente è così da sempre, dalla rivolta di Masaniello nel 1600 alla insurrezione contro i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Fabrizio Corona, l’avvocato: “Ha protestato chi non ha aiuti”

“Ed anche gli italiani in generale sono un popolo di brave persone che non meritano questo”. Parole che hanno generato un proficuo dibattito su Instagram, dove il video dell’avvocato di Fabrizio Corona è apparso sul profilo social di quest’ultimo. Per quanto difficili da accettare, si tratta però di disposizioni che hanno lo scopo di proteggere la salute delle persone, con il Governo Conte che si è impegnato ad offrire i necessari aiuti economici alle categorie colpite dalla crisi già a partire dal mese di novembre.

