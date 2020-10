Fabio Volo, ha rotto con Johanna Maggy? Le indiscrezioni

Fabio Volo e Johanna Maggy non stanno più insieme Le voci corrono da diversi mesi, nonostante la coppia sia molto riservata.

E’ più di un anno che si rincorrono le voci di breakup tra Fabio Volo e Johanna Maggy, di recente paparazzata nel centro di Milano con un outfit che di certo non è passato inosservato. I due stanno insieme dal 2011 e sono sempre stati molto riservati e timidi.

Leggi anche–> Fabio Volo torna single: matrimonio al capolinea, finita con Johanna

Fabio Volo e la Maggy si sono conosciuti a New York

Lo scrittore Fabio Volo e Johanna Maggy, stanno insieme da ormai circa nove anni e i due sono sempre stati molto riservati. Si sono incontrati a New York, dove lei, originaria dell’Islanda, era impegnata nel suo mestiere di istruttrice di pilates e lui era scrittore.

Dopo qualche tempo, i due si sono traferiti a Milano e sono nati i due figli Sebastian e Gabriel, da una storia d’amore e una relazione dolce e travolgente, che i due VIP non hanno mai nascosto. Il noto volto della radio e della tv italiana non si era mai visto così felice e in forma, con una quotidianità all’insegna della vita sana, della natura e delle vacanze.

Leggi anche–> Fabio Volo, crisi d’amore? La compagna al parco con un altro

La ragazza è stata fotografata, mesi fa, con un altro uomo ma subito dopo si cominciava a parlare di un riavvicinamento tra lei e Fabio Volo, con cui avrebbe fatto un viaggio in camper, assieme ai due figli.

Leggi anche–> Fabio Volo minacciato di morte dopo l’attacco ad Ariana Grande – VIDEO

Il gossip che la storia d’amore tra Johanna e Fabio sia finita, arriva dal profilo instagram della Maggy: qualche giorno fa la donna ha pubblicato una story in cui mostra il mazzo di chiavi che aprirà la sua nuova casa, in cui abiterà presumibilmente da sola. Il tutto lascia intendere una nuova vita da single per la Maggy. La ragazza ha anche pubblicato numerose story in cui mostra le scelta dei nuovi arredi, la carta da parati, i mobili etc…