Enock Barwuah, perché non ha sfondato come calciatore: la sua carriera

Sin dalla tenera età Enock Barwuah si è appassionato al mondo del pallone e ha sognato di affermarsi come calciatore. Ma la sua vita ha poi preso un’altra strada…

Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, è tra i protagonisti dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip. Come la star del Brescia, anche lui voleva fare il calciatore, ma ha dovuto abbandonare i suoi progetti e puntare sul reality Mediaset: “Il mio sogno era sfondare nel mondo del calcio – ha confessato lui stesso in una recente intervista a Chi – ma ho sempre militato nelle serie inferiori: il coronavirus poi ha bloccato i campionati minori, così ho preso un anno di stop. La proposta è arrivata nel momento giusto. Anche Mario ha detto ‘sì’ per la prima volta: il suo parere conta molto”.

Leggi anche –> Enock Barwuah chi è: età, carriera e vita privata del fratello di Balotelli

Leggi anche –> Enock Barwuah, chi sono i genitori Thomas e Rose: la loro storia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il sogno nel cassetto di Enock Barwuah

“L’elemento più assurdo di questa vicenda – ha aggiunto Enock Barwuah riferendosi sempre alla sua partecipazione al GF Vip – è proprio lui, Mario. Quando mi sono arrivate altre mille proposte, lui era sempre negativo, sempre pronto al no. Questa volta i ruoli si sono quasi capovolti. E’ lui che dice: ‘Vai, vai, vai’, inizio a essere po’ tranquillo. E’ il colmo: secondo me non mi vuole più fra le scatole per un po’, non c’è alta spiegazione”. E il sogno di sfondare come calciatore? Probabilmente è destinato a restare nel cassetto, soprattutto ora che gli si apriranno sicuramente altre strade nel mondo dello spettacolo, ma nella vita mai dire mai…

Leggi anche –> Enock Barwuah ed il bacio con Myriam Catania: allarme tradimento?

Leggi anche –> Enock Barwuah, chi è la sorella Abigail: età, foto, carriera

EDS