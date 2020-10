Anticipazioni Uomini e Donne: due partecipanti sono andati a letto insieme

Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del dating show “Uomini e Donne”, ecco le anticipazioni che Il Vicolo delle News ha pubblicato come sempre sul suo sito ufficiale.

La registrazione inizia parlando di Armando e Michele, con Giulia e Roberta. Armando sembra stia fraintendendo alcuni atteggiamenti di Giulia, che a suo dire invitavano ad un appuntamento al ristorante: la ragazza chiarisce subito che si tratta solo di amicizia. Michele invece sta avendo problemi con Roberta, e litiga con lei poiché a suo parare lei “non sta dimostrando carattere”. Viene poi mandato in onda un audio che Serena ha portato alla redazione del programma, in cui si sente Michele parlare male delle donne che ha frequentato fino ad oggi. Nell’audio il ragazzo ha chiamato Carlotta “Fabio Volo dei poveri”, e parlando di Roberta ha detto: “questa è quella che è”. Si scopre anche che Michele ha mandato alcune fotografie mezzo nudo a Roberta: lui aveva promesso di non averle mandate a nessun’altra, ma si scopre che le foto sono state ricevute anche da Giulia.

Nicola e Veronica a letto insieme: sarà vero?

Si passa poi a parlare di Nicola, che mercoledì partirà per lavoro. Il ragazzo dopo la registrazione di ieri si è visto con Angelica, con cui ha fumato una sigaretta, ma poi è andato a casa di Veronica. Inizialmente i due hanno detto di essersi solo baciati, dopo una breve conversazione, ma poi lui cede e confessa di aver avuto relazioni sessuali con lei. Veronica nega l’accaduto, ma senza arrabbiarsi. Viene poi trasmessa l’esterna di Gianluca e Francesca, una ragazza nuova. I due sono andati su una terrazza, e sono stati molto bene bevendo prosecco e osservando il tramonto. Sembrano trovarsi molto bene insieme. Maria fa poi aggiungere due sedie: una per Dalila, di cui non si è detto nulla per tutto il programma, e una per Gabriella. La ragazza ha parlato per circa 20/30 minuti dei suoi sentimenti, annunciando che ciò che provava per il tronista si è affievolito e che non ha intenzione di restare nel programma. Gianluca prova a convincerla a restare, ma lei se ne va. Lui la raggiunge dietro le quinte, ma non sappiamo cosa sia successo lì dietro. Arrivano inoltre due nuove corteggiatrici per Davide.

