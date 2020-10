Trieste, violentissimo scontro tra scooter e auto: muore 22enne. La tragedia è avvenuta lungo una strada della periferia della città. Il maltempo potrebbe essere stato determinante nella dinamica dell’incidente.





A perdere la vita è stata una ragazza di appena 22 anni, Sara Biasi. Il violento impatto tra il suo scooter e un’auto, una Ford Ka, che proveniva nel senso opposto della carreggiata, ha causato la morte della giovane.

Trieste, violentissimo scontro tra scooter e auto: perde la vita una ragazza di 22 anni

La tragedia è avvenuta nella serata di sabato, intorno alle 22.30. Una ragazza di 22 anni, Sara Biasi, si trovava a percorrere una strada della periferia della città, quando un violento impatto con un’auto che procedeva sul lato opposto della carreggiata ha messo per sempre fine alla sua giovane vita.

E’ stato all’incrocio con via della Pace, di fronte al “Red Baron”, lungo via Costalunga in direzione Valmaura, che Sara ha probabilmente cercato di evitare la vettura che proveniva dal lato inverso della strada e che si trovava a svoltare proprio in via della Pace.

Complice probabilmente il maltempo e la strada scivolosa a causa della pioggia, la giovane potrebbe aver perso il controllo del proprio mezzo, andando ad impattare violentemente proprio contro l’auto che le proveniva incontro.

Per la ragazza purtroppo non c’è stato più nulla da fare e a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118, accorsi prontamente sul posto per tentare di salvarla.

La Polizia locale è al lavoro in queste ore per cercare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Entrambi i mezzi si trovano ora sotto sequestro.