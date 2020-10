Stasera in tv serie Rai – L’Allieva 3: cast e trama episodi, oggi 25 ottobre

Questa sera in tv torna la serie Rai L’Allieva, con la terza stagione e due nuovi episodi in prima visione tv: tutti i dettagli di oggi, 25 Ottobre

Le nuove puntate di L’allieva 3 andranno in onda questa sera in tv su Rai 1, in prima visione, con il settimo e l’ottavo episodio. L’atteso quarto appuntamento con la stagione mostrerà una nuova crisi fra Claudio e Alice che, fra gelosie e fraintendimenti, finirà per dividere di ancora una volta la coppia?

Scopriamolo insieme alle ore 21:25 su Rai… nel frattempo qualche dettaglio sulla prima puntata.

L’Allieva 3

Alice Allevi e Claudio Conforti… un amore turbolento e che nonostante tutto si è dimostrato tanto forte da superare ogni difficoltà. Tuttavia i momenti difficili saranno all’insegna anche di questa terza stagione e non tarderanno a farsi riconoscere.

Episodio 7, Morte di un trapper

Alice sospetta che Claudio l’abbia tradita e non crede alle sue tante smentite.

Il medico legale nega categoricamente di esserle stato infedele ma la sua fidanzata non gli crede, tanto da decidere di restituirgli l’anello di fidanzamento. Il dottor Conforti non reagirà bene al rifiuto di Alice e la coppia sarà sul punto di dividersi definitivamente. A tirare su di morale la protagonista sarà la persona più insospettabile: la Wally.

La dottoressa la coinvolgerà in un progetto top secret che saprà distrarla dal disastro amoroso che la travolgendo. Le indagini durante la puntata saranno assorbite dall’omicidio di un giovane rapper, assassinato poco prima di un suo concerto. Sandro, vedendo che le cose fra Alice e Claudio sono così in bilico, deciderà di farsi avanti, senza sapere però che il dottor Conforti ha assistito, non visto, a questa sua mossa.